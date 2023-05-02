Москва, 2 мая, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Тема пожаров будет обсуждаться на встрече президента Владимира Путина с членами правительства, сообщил 2 мая журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

«Да, будет, как и запланировал. Президент имеет в виду в разделе оперативных вопросов поразбираться и с пожарами тоже», — заявил Песков.

Песков анонсировал рабочие планы президента на сегодняшний день, в том числе совещание с членами правительства. Основной темой будет туризм. Кроме того, глава государства заслушает оперативные вопросы.

Сложная ситуация с пожарами на сегодня наблюдается в ряде регионов, в том числе в Забайкальском крае и Курганской области.