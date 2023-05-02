Немецкие спецслужбы призвали работающих у посольства России депутатов бундестага задёргивать шторы

Нью-Йорк, США, , 15:42 — REGNUM Бундестаг Германии находится недалеко от российского посольства в Берлине, и разведывательные службы ФРГ призвали членов немецкого парламента принимать меры, чтобы защититься от слежки. Об этом 2 мая сообщили в газете New York Times ссылаясь на депутата Эрхарда Грундля.

Бундестаг © Fabian Sommer/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Я захожу в офис и в ветреный день вижу развевающийся российский флаг», — рассказал он.

Грундль сообщил, что ему и другим депутатам рекомендовали отворачивать экраны компьютеров от окон, не использовать беспроводные устройства, так как их легче прослушать, а также закрывать шторы на окнах в ходе встреч.

По утверждениям журналистов, ранее в российском посольстве в Берлине проводили роскошные вечеринки, на которые съезжались ведущие руководители немецкого автопрома, политики, звёзды футбола и актёры. Теперь в Германии одной из центральных тем стало обсуждение «шпионажа» России.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле власти Германии решили выслать из страны более 20 российских дипломатов. Это объяснили стремлением якобы сократить присутствие российских спецслужб. В России отреагировали зеркально. 1 мая в Берлине сообщили, что часть высланных из России немецких дипломатов вернулась в ФРГ.

В апреле немецкие СМИ сообщили о том, что в слитой в Сеть сводке разведки США были данные о слежке американских спецслужб за представителями оборонных ведомств Германии и Китая во время встречи 20 февраля в Берлине. В Вашингтоне не ответили на запросы изданий с просьбой подтвердить аутентичность выдержек из отчётов. Официальный Берлин пока не отреагировал на информацию о слежке США за немецкими чиновниками.