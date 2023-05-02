Путин рассказал об увеличении числа маршрутов и обновлении парка городского автотранспорта Мариуполя

Мариуполь, ДНР, , 15:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин на церемонии запуска трамваев в Мариуполе 2 мая заявил, что российские власти займутся транспортным вопросом в городе. В частности, как отметил глава государства, в планах — увеличение числа маршрутов и обновление парка общественного транспорта.

Мариуполь. ДНР Александр Димитровский © ИА REGNUM

«Будем развивать транспортную инфраструктуру города в целом. Здесь есть над чем поработать. В целом создавать современную систему пассажирских перевозок», — сказал президент.

Во время поездки в Мариуполь Путин лично выбирал, куда ему направиться, будучи за рулем. Об этом рассказал сопровождавший главу государства оператор Михаил. По его словам, было рискованно не утверждать маршрут заранее, но президент без предупреждения ехал туда, куда считал нужным, чтобы «проехаться по настоящему Мариуполю, там, где он хотел».