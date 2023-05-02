Москва, , 15:13 — REGNUM Россия следит за ситуацией с возможным дефолтом в США, который может произойти из-за достижения потолка госдолга, заявил официальный представитель президента Дмитрий Песков.

Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Гунеев/РИА Новости

«Мы видим, что мировая экономика, американская экономика испытывает определённые проблемы: это высокая инфляция, продолжение инфляционных ожиданий достаточно на высоком уровне. Конечно же, очень внимательным образом мы всё это отслеживаем», — сказал Песков в ходе беседы с журналистами 2 мая.

Пресс-секретарь президента России также напомнил, что в США подобное происходит не впервые, и до сих пор им удавалось находить решения, чтобы избежать дефолта.

Ранее глава министерства финансов Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен заявила, что ведомство может исчерпать свои возможности по обслуживанию государственного долга к 1 июня этого года, если Конгресс не увеличит лимиты заимствований.