Песков призвал к транспарентности в расследовании терактов на «Северных потоках»

Москва, , 15:12 — REGNUM Расследование теракта на «Северных потоках» должно быть прозрачным для всех — мир должен узнать, кто виновен. Об этом в ходе брифинга 2 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Диверсия на «Северных потоках» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мир должен узнать ответственных и исполнителей этого террористического акта», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, береговая охрана Дании сделала более сотни снимков с российскими судами вблизи газопроводов «Северный поток» до взрывов. Российские суда ходят по Балтике, это нормально, пояснил Песков.

«Если есть какие-то данные, их надо публичить. Расследование теракта должно быть транспарентным для всех, его нужно ускорять», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Со ссылкой на разведданные, изученные чиновниками США, The New York Times (NYT) в начале марта сообщила, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. С версией о том, что подрыв газопроводов системы «Северный поток» могла совершить некая «проукраинская группировка», выступило также немецкое издание Die Zeit.

Журналист Сеймур Херш в феврале опубликовал свое расследование взрывов на «Северных потоках», в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

Журналист утверждал, что США хотели предотвратить проведение Россией спецоперации на Украине, шантажируя Москву подрывом «Северных потоков». Так, после его расследования в западной прессе появились публикации с различными версиями теракта на газопроводах. Согласно одной из таких версий, трубопровод подорвала «проукраинская группа», также выдвигались теории о российском участии. 24 апреля Херш заявил, что администрация президента США Джо Байдена никогда не станет проводить честное расследование подрыва «Северных потоков».

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами Херша относительно причастности заинтересованных стран Запада. По его мнению, добиться, чтобы эта правда была признана, будет трудно, но когда-нибудь всё вскроется.

Расследование американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии, Сеймура Херша взрывов на «Северных потоках» стало неудобной правдой для Запада. Такое мнение 1 мая выразил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.