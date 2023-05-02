Москва, 2 мая, 2023, 15:09 — ИА Регнум. В Кремле не располагают данными о работе мирной миссии Ватикана по урегулированию на Украине. Об этом 2 мая заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

«Нет, ничего не известно», — сказал он в ответ на вопрос о том, известно ли Москве о работе Ватикана над его мирным планом по урегулированию на Украине.

Папа Римский Франциск 30 апреля заявил о проводимой миссии для достижения мира на Украине. Он пообещал рассказать о ней, когда эта миссия станет публичной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 мая Дмитрий Песков заявил, что США не могут знать, каковы потери российских войск в ходе специальной военной операции, а потому распространяемые Вашингтоном цифры потерь ВС России взяты «с потолка». Он также призвал в этом вопросе ориентироваться на данные Минобороны.