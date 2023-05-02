Москва, , 15:09 — REGNUM В Москве скончался бывший руководитель одного из подразделений Минстроя России, заслуженный строитель РФ Иван Каспер. Ему было 64 года. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Свеча Gadini

Бывший чиновник Министерства строительства РФ Иван Каспер ушёл из жизни 1 мая в своей квартире на Варшавском шоссе на юге столицы.

«В квартире на Варшавском шоссе было обнаружено тело 64-летнего мужчины. По словам родственников, умерший страдал от онкологического заболевания», — рассказал собеседник агентства.

Каспер Иван Константинович родился 7 марта 1959 года. Он возглавлял культурно-просветительский союз немцев «Видергебурт» и Национально-культурное объединение немцев в Республике Башкортостан. С 1998 года он занимал должность начальника отдела собственного строительства Фонда жилищного строительства при главе Республики Башкортостан. В 2015 году Каспер стал начальником отдела контроля оказания государственных услуг и разрешительной деятельности Минстроя РФ. Иван Константинович удостоен званий «Почётный строитель России», «Заслуженный строитель РФ».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве скончался генерал РФ Вячеслав Удальцов, разрабатывавший укрепления на Семипалатинском полигоне. Ему было 92 года.