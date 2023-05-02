Москва, 2 мая, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Непонятные заявления из Варшавы, подобные тем, что прозвучали на тему репараций, в Кремле комментировать не хотели бы, сообщил 2 мая журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы не хотели бы такие, скажем так, непонятные заявления как-то комментировать», — сказал Песков.

2 мая глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач назвал Россию угнетателем и заявил, что Варшава может потребовать от Москвы «репарации».

Этот шаг, по словам польского деятеля, станет следующим после того, как репарации Польше выплатит Германия. Варшава рассчитывает на выплату Берлином $1,3 трлн репараций за причинённый ущерб нацистской Германией во Второй мировой войне.

Президент России Владимир Путин в 2019 году на фоне роста русофобии со стороны властей Польше напомнил о сотрудничестве Варшавы с Гитлером. На заседании глав стран СНГ российский лидер представил исторические документы, в том числе касающиеся раздела Чехословакии.