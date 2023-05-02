Мелитополь, , 15:03 — REGNUM В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Бомба взорвалась в момент, когда заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области выходил из дома на работу. Об этом сообщили в СК России.

«2 мая 2023 года у ворот жилого дома по ул. Пирогова Мелитополя было заложено самодельное взрывное устройство, которое привели в действие, когда заместитель начальника ГУВД России по Запорожской области открыл ворота, направляясь на работу», — говорится в сообщении следственного ведомства в Telegram-канале.

Пострадавший госпитализирован. По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело. Ведётся осмотр места происшествия, устанавливаются возможные причастные к нападению.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле стало известно о том, что управление ФСБ по Донецкой Народной Республике предотвратило покушение на мэра Горловки (ДНР) Ивана Приходько. Нападение готовилось Службой безопасности Украины. Организаторы покушения собирались применить такое количество взрывчатого вещества, из-за которого пострадали как его помощники, так и жильцы дома, расположенного рядом. В управлении ФСБ рассказали, что СБУ выбрали исполнителем покушения Артёма Пызина.

В начале апреля экс-глава посёлка Акимовка Мелитопольского района Запорожской области Максим Зубарев пострадал при взрыве авто в Мелитополе. В результате взрыва серьёзно повреждена машина. Тяжёлые ранения также получила женщина.

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