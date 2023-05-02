Мелитополь, 2 мая, 2023, 15:03 — ИА Регнум. В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Бомба взорвалась в момент, когда заместитель начальника главного управления МВД Запорожской области выходил из дома на работу. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Кадр из видео Покушение на замглавы МВД Запорожской области

«2 мая 2023 года у ворот жилого дома по ул. Пирогова Мелитополя было заложено самодельное взрывное устройство, которое привели в действие, когда заместитель начальника ГУВД России по Запорожской области открыл ворота, направляясь на работу», — говорится в сообщении следственного ведомства в Telegram-канале.

Пострадавшего госпитализировали. СК возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Следователи работают на месте происшествия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле стало известно о том, что управление ФСБ Донецкой Народной Республики предотвратило покушение на мэра Горловки (ДНР) Ивана Приходько. Нападение готовилось Службой безопасности Украины. Организаторы покушения собирались применить такое количество взрывчатого вещества, из-за которого бы пострадали как его помощники, так и жильцы дома, расположенного рядом. В управлении ФСБ рассказали, что СБУ выбрала исполнителем покушения Артёма Пызина.

В начале апреля экс-глава посёлка Акимовка Мелитопольского района Запорожской области Максим Зубарев пострадал при взрыве авто в Мелитополе. В результате взрыва была серьёзно повреждена машина. Тяжёлые ранения также получила женщина.