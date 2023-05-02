Москва, 2 мая, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Отношениям между Россией и Польшей мешает деструктивная позиция Варшавы. Об этом 2 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля прокомментировал заявление зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, сказавшего, что пока нет смысла для России продолжать дипотношения с Польшей.

«Судя по тому, какое поведение сейчас демонстрируют польские власти, ничего хорошего наших двусторонних отношений не ждём. Русофобия, которая охватила их умы, лишает их трезвости в подходе ко всему, что связано с Россией», — сказал Песков.

Он отметил, что подобная позиция Варшавы препятствует совершению продуманных действий. Представитель Кремля уверен, что подобное поведение не может оставаться без последствий.

Ранее Медведев также отметил, что польское руководство стало грезить о восстановлении Речи Посполитой и унии с Украиной. По его мнению, это толкает Польшу «в пучину тяжёлых исторических ломок».

Как передавало ИА REGNUM, 29 апреля в школу при посольстве России в Варшаве ворвались сотрудники местной полиции и чиновники. Работники школы рассказали, что польские силовики сломали калитку, чтобы проникнуть в здание, и вскрыли там закрытые двери. После этого польские чиновники заблокировали школу.