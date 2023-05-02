Песков: альтернативы договорённостям Москвы, Еревана и Баку по Карабаху пока нет

Москва, , 15:00 — REGNUM На сегодня урегулирование ситуации по Нагорному Карабаху возможно только на основании трёхсторонних договорённостей России, Армении и Азербайджана. Об этом 2 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя переговоры в Вашингтоне глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что пока эти трёхсторонние документы являются абсолютно безальтернативными.

«Решение существующих проблем между двумя странами и возможная выработка каких-то совместных действий и шагов, направленных на снижение напряжённости в регионе, в первую очередь, конечно, возможны на основе тех трёхсторонних документов, которые были подписаны вместе с Россией», ― указал пресс-секретарь российского лидера.

Песков отметил, что пока «каких-либо других правовых основ, которые бы способствовали урегулированию, нет».

Он добавил, что любая помощь, способствующая урегулированию отношений, может только приветствоваться.

«Но мы также знаем, что бывают разные попытки, которые размывают основу для урегулирования, что в перспективе может не дать результатов. Будем надеяться, что в данном случае речь идет о первом случае», ― добавил Песков.