Москва, 2 мая, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Народный артист, певец Филипп Киркоров отреагировал на трагическое известие о смерти модельера Валентина Юдашкина, который скончался 2 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM Филипп Киркоров

«Такие звезды и легенды не уходят. Такие остаются навсегда! Ты в моем сердце, мой Друг», — написал Киркоров в соцсетях.

Советский и российский модельер Валентин Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни. В 2022 году модельер в одном из интервью рассказал, как он борется со смертельной болезнью, заверив, что продолжает сохранять оптимизм. О дате и месте прощания и похорон Юдашкина пока не сообщается. Несколько лет назад у модельера диагностировали рак правой почки на последней стадии. Это и стало причиной его смерти. Юдашкин, как стало известно позже, лечился в онкоцентре имени Блохина в Москве и принимал дорогостоящие противоопухолевые препараты, которые замедляют развитие метастазов.

Российский артист Владимир Винокур назвал Валентина Юдашкина «великим художником», добавив, что скорбит по модельеру.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в Москве на 86-м году жизни скончался Вячеслав Зайцев. Модельера доставили в больницу после кровоизлияния в желудке. В тот день Юдашкин выражал соболезнования в связи со смертью коллеги.

Историк моды, искусствовед Александр Васильев заявил 2 мая, что российская мода сильно обеднела после того, как скончались два её великих мэтра — Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. По словам Васильева, «один за другим подряд ушли два великих мэтра российской моды».