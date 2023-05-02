Песков: у Германии нет возможности контролировать поставляемое Украине вооружение

Москва, , 15:05 — REGNUM В Кремле заявили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, вопреки его словам, не может следить за использованием поставляемого Украине оружия, так как у Германии однозначно нет такой физической возможности. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в первую очередь глава немецкого правительства всегда обязан исходить из того, что с каждым днём вовлечённость Германии в конфликт в Донбассе увеличивается.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Оружие, поставляемое Германией, уже стреляет по территории России. Донбасс — территория России», — заявил представитель Кремля.

Ранее канцлер Шольц, цитируя свою статью о «глобальном поворотном моменте», заявил, что Германия продолжит прилагать усилия по поддержке Украины столько, сколько потребуется. Он отметил, что вскоре Киев получит боеприпасы для зенитных пушечных комплексов Gepard, и заверил, что страна будет избегать односторонних шагов при последующих поставках оружия на Украину.