Песков назвал «взятыми с потолка» распространяемые США цифры потерь ВС России в ходе спецоперации

Москва, , 14:54 — REGNUM США не могут знать, каковы потери российских войск в ходе специальной военной операции, а потому распространяемые Вашингтоном цифры взяты «с потолка». Об этом 2 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Как абсолютно взятые с потолка. У Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры, они не располагают такими данными, и так к этому и нужно относиться», — сказал, комментируя публикации в ряде западных СМИ о якобы огромных потерях в рядах российских военных.

Песков также призвал в этом вопросе ориентироваться на те цифры, которые своевременно публикует Минобороны России.

Ряд западных СМИ 1 мая со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби написал, что российские военные якобы потеряли в зоне СВО свыше 100 тысяч человек убитыми и ранеными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 мая советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в рядах украинских войск растёт число дезертиров. По его словам, такая картина наблюдается на разных участках фронта.