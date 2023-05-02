Москва, 2 мая, 2023, 14:58 — ИА Регнум. В Москве неизвестные бросили мужчину с ножевыми ранениями около травмпункта. Как удалось установить следствию, эти же неизвестные и нанесли погибшему ножевые ранения, а потом скрылись. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Тело 40-летнего мужчины обнаружил около двух часов ночи 2 мая на входе в травмпункт, располагающийся на Юбилейной улице Троицка. По камерам удалось установить, что еще живого мужчину к дверям травмпункта привели двое неизвестных, которые после этого скрылись.

«При просмотре камер было установлено, что ножевые ранения мужчина получил недалеко от травмпункта, куда его потом привели. На кадрах с камеры видно, как погибший идет по улице и размахивает руками, пока не встречает двух мужчин, с которыми у него завязывается конфликт. Неизвестные принесли еще живого 40-летнего москвича к дверям травмпункта, где он и скончался», — сообщил собеседник.

Полиция и Следственный комитет разыскивают неизвестных мужчин, которые причинили ножевые ранения погибшему, а потом подбросили умирающего к дверям травмпункта.

Ранее ИА REGNUM сообщал, что в Москве неизвестные напали на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. После драки спортсмена с черепно-мозговой травмой доставили в больницу.