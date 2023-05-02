Санкт-Петербург, 2 мая, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 мая планирует провести ряд встреч. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Насыщенный рабочий день у президента, он в Санкт-Петербурге», ― сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, скоро глава государства по видео-конференц-связи примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе.

«Мирная жизнь возвращается в город, он восстанавливается, Путин это держит под личным контролем. Кроме того, это личный контроль правительства», ― пояснил Песков.

Далее, указал пресс-секретарь президента, Путин проведёт регулярное совещание с членами правительства. Главная тема ― туризм. С докладами выступят зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

«Президент заслушает и оперативные вопросы», ― сказал Песков.

Далее у главы государства запланированы несколько встреч.

«Сегодня празднует 70-летие Гергиев. Президент его сегодня поздравит. Помимо этого, пара встреч может быть с губернаторами, будем информировать», ― добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск первой трамвайной линии в Мариуполе ожидается к лету. Как сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, в городе уже запустили движение общественного транспорта. На маршруты вышли 110 автобусов. В городе также есть трамваи, пока идёт ремонт линий.