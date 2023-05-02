Суд в Санкт-Петербурге снял обвинения в мошенничестве и отмывании денег с бизнесмена Израйлита

Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM Производство по уголовному делу предпринимателя Валерия Израйлита, обвиняемого по нескольким статьям, частично прекращено. Об этом 2 мая сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Валерий Израйлит © Фото ИТАР-ТАСС/ Никита Крючков

Решение принял Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству подсудимого.

«Подсудимый просил суд, в связи с истечением сроков давности, прекратить производство по его обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество» ― Прим. ред.), ст.174.1 УК РФ («Легализация денег или иного имущества, приобретённых преступным путём. ― Прим. ред.)», ― говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Уголовное преследование в этой части прекращено.

На сегодня Израйлит обвиняется только в незаконном выводе денег из страны.

Как сообщало ИА REGNUM, дело о хищениях при строительстве порта в Усть-Луге возбудили в отношении Валерия Израйлита в 2016 году. В качестве доказательств обвинение использовало декларацию, которую бизнесмен подавал в рамках амнистии капиталов. Однако суд разрешил ФСБ изъять декларацию из налоговых органов, поскольку Израйлита обвиняли в преступлениях, на которые не распространяется амнистия капиталов и предусмотренные ею гарантии.

Израйлита обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он легализовал денежные средства, выделенных для развития порта Усть-Луга в Ленинградской области. Почти 317 млн рублей от заказчика работ перевели на подконтрольные Израйлиту ОАО «УЛПИК» и ООО «Мегатрейд», после чего были похитили.

Осенью 2020 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, который подозревается в хищениях и легализации денежных средств, банкротом.

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