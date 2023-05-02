Санкт-Петербург, 2 мая, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Производство по уголовному делу предпринимателя Валерия Израйлита, обвиняемого по нескольким статьям, частично прекращено. Об этом 2 мая сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Фото ИТАР-ТАСС/ Никита Крючков Валерий Израйлит

Решение принял Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству подсудимого.

«Подсудимый просил суд в связи с истечением сроков давности прекратить производство по его обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество». ― Прим. ред.), ст. 174.1 УК РФ («Легализация денег или иного имущества, приобретённых преступным путём. ― Прим. ред.)», ― говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Уголовное преследование в этой части прекращено.

На сегодня Израйлит обвиняется только в незаконном выводе денег из страны.

Как сообщало ИА REGNUM, дело о хищениях при строительстве порта в Усть-Луге возбудили в отношении Валерия Израйлита в 2016 году. В качестве доказательств обвинение использовало декларацию, которую бизнесмен подавал в рамках амнистии капиталов. Однако суд разрешил ФСБ изъять декларацию из налоговых органов, поскольку Израйлита обвиняли в преступлениях, на которые не распространяется амнистия капиталов и предусмотренные ею гарантии.

Израйлита обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он легализовал денежные средства, выделенные для развития порта Усть-Луга в Ленинградской области. Почти 317 млн рублей от заказчика работ были переведены на подконтрольные Израйлиту ОАО «УЛПИК» и ООО «Мегатрейд», после чего были похищены.

Осенью 2020 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, который подозревается в хищениях и легализации денежных средств, банкротом.