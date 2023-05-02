Киев, 2 мая, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Украинская Федерация дзюдо объявила бойкот предстоящему чемпионату мира в Дохе после решения о допуске на него в нейтральном статусе российских и белорусских дзюдоистов. Как заявили в организации, там «не видят нейтралитета» и «мостика к миру», о котором говорились в резолюции по допуску Международной федерации дзюдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Более того, мы видим здесь решение, противоречащее последним рекомендациям Международного олимпийского комитета от 28 марта 2023 года, где МОК говорит, что статус нейтральных атлетов может быть предоставлен только спортсменам, которые не являются военнослужащими», — заявила украинская сторона.

Кроме того, в федерации выразили разочарование решением о допуске россиян и белорусов и отказались от участия в соревнованиях в Дохе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российских дзюдоистов допустили до соревнований в нейтральном статусе. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF). В резолюции по теме отмечено, что «каждый имеет право заниматься спортом вне зависимости от этнической принадлежности, религии или пола». Однако вскоре IJF не допустила до ЧМ в Дохе восемь российских спортсменов, аргументируя это результатами тщательного анализа мест их работы и высказываний по теме СВО на Украине.