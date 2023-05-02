Киев, 2 мая, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Решение стран Запада о предоставлении Украине современных истребителей F-16 зависит от результатов контрнаступления ВСУ. Об этом в эфире телепрограммы «Завтра «1+1» заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Мы получим самолёты F-16. Вопрос времени. Это наша работа и работа команды президента, чтобы мы сделали это как можно быстрее. Думаю, это решение… будет привязано к результатам контрнаступления», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Также Кулеба добавил, что, если бы ВСУ уже сейчас получили современные истребители, контрнаступление «было бы намного более быстрым».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга подчеркнул, что вариант передачи Украине самолётов F-16 не рассматривается администрацией президента США. При этом премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинским лётчикам достаточно трёх месяцев для освоения полётов на упомянутых истребителях.