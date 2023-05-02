Депутат Миронов призвал создать нацпроект «Народный автомобиль» с машинами за 500 тысяч рублей

Москва, , 14:26 — REGNUM В России нужно создать нацпроект «Народный автомобиль», по которому цена машины составит около 500 тысяч рублей. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сообщили РИА Новости.

Сергей Миронов © Михаил Метцель/POOL/ТАСС

«Проблема старения автопарка, которая уже начинает сказываться на аварийности, в дальнейшем будет нарастать в геометрической прогрессии. Выход один — нужен «народный автомобиль», — сказал Миронов.

По словам политика, для решения ряда проблем на российском авторынке необходимо создать «народный автомобиль». Нацпроект предусматривает, что машина будет отвечать требованиям по безопасности и комфорту, а ее стоимость не будет превышать 500 тысяч рублей.

Миронов считает, что такой автомобиль должен быть оснащен бензиновым двигателем объемом около 1,5 литра, мощностью 100-120 лошадиных сил, ручной коробкой передач, повышенным клиренсом. Кроме того, в такой машине должны быть две подушки безопасности, кондиционер, антиблокировочная система и система курсовой устойчивости, а также система навигации.

Как сообщало ИА REGNUM, на автомобильном рынке России, по оценкам экспертов, к концу 2022 года осталось 14 брендов из 60. При этом российский сегмент — китайский на 78%. Почти все европейские, американские и корейские компании приостановили поставки. В 2023 году дефицит предложений сохранился.

В 2022 году Китай стал крупнейшим импортёром автомобилей в Россию. За прошлый год количество ввезённых на территорию России китайских легковых автомобилей увеличилось на 40% и достигло 117 000. Среди проданных автомобилей китайские составили почти пятую часть, лишь совсем немного уступив южнокорейским.

Депутат Госдумы Валерий Селезнёв (ЛДПР) 2 февраля 2023 года считает, что китайские автомобили в условиях фактического отсутствия конкуренции продаются в России по завышенным ценам. По его словам, пора на уровне Госдумы разобраться с ценообразованием на занявшие российский авторынок китайские автомобили.