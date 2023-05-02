ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете чиновникам иметь недвижимость в недружественных странах

Москва, , 14:21 — REGNUM Законопроект, вводящий запрет для занимающих критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны должности лиц иметь недвижимость в недружественных странах, внесли в Государственную думу депутаты от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким.

Чиновник Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что в число таких лиц входят: депутаты Госдумы, сенаторы, федеральные министры, а также лица, которые занимают отдельные должности в органах прокуратуры, Следственного комитета, МВД России, Центробанке и Счётной палате.

Как напомнили в пояснительной записке авторы инициативы, в настоящее время находящимся на критически важных для обеспечения безопасности и суверенитета страны должностях лицам запрещено иметь иностранное гражданство и счета за рубежом, однако это запрет не распространяется на недвижимое имущество.

При этом в ЛДПР уверены, что на данный момент введение такого рода запрета «стало актуально как никогда», так как агрессия западных государств и их сателлитов только возрастает.

«Проектом федерального закона предлагается установить запрет на владение недвижимым имуществом в иностранном государстве и на территориях, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц недружественные действия, в отношении круга лиц, установленного статьей 2 Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о запрете на iPhone для чиновников. Он уточнил, что сотрудники Кремля не используют смартфоны для передачи служебной информации.