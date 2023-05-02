Один из ведущих производителей оборудования для металлургии Danieli решил продать активы в России

Рим, , 14:17 — REGNUM Итальянская компания Danieli, являющаяся одним из ведущих производителей оборудования для металлургии, уходит из России. Об этом в интервью онлайн-изданию Siderweb ообщил председатель совета директоров предприятия Джанпьетро Бенедетти.

Джанпьетро Бенедетти. © Антон Новодережкин / ТАСС

«Эволюция геополитических сценариев привела нас к пониманию того, что коммерческие отношения и присутствие на российском рынке в его нынешнем состоянии больше невозможны», — сказал он журналистам.

Бенедетти сообщил, что руководство компании решило продать все активы, находящиеся в России. Уже сформировался «хороший список» тех, кто хочет купить данный бизнес. Глава совета также заявил, что уход с российского рынка для компании является неизбежным.

Согласно открытым данным, Danieli имеет в РФ два юридических лица. Danieli Russia Engineering LLC устанавливает и запускает оборудование на заводах. Danieli Volga LLC производит оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле глава ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини заявил журналистам, что большинство итальянских компаний не планируют уходить из РФ. По его данным, только две компании из Италии продали свои российские активы.

Согласно результатам исследования Университета Санкт-Галлена (Швейцария), к ноябрю 2022 года Россию покинуло менее десяти процентов западных компаний. Как отметила журналист газеты The Washington Post Робин Диксон, большинство организаций, объявивших об уходе с российского рынка, продолжают работать в РФ.