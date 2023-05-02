Киев, 2 мая, 2023, 14:01 — ИА Регнум. После начала специальной военной операции на Украине пропавшими без вести в результате боевых действий официально считаются около 23 тысяч человек. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что большую часть пропавших составляют военнослужащие Вооружённых сил страны (ВСУ).

«Десятки тысяч человек считались без вести пропавшими. Большая часть из них была найдена», ― добавили в министерстве.

В министерстве реинтеграции Украины заявили, что стране заработал единый реестр пропавших без вести. Он был разработан МВД совместно с другими ведомствами.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2023 года бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер оценил потери Украины погибшими и пропавшими без вести в 330 тыс. человек.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что по состоянию на апрель 2023 года без вести пропавшими числятся около семи тысяч военнослужащих Вооружённых сил Украины.

Власти Украины официально признают погибшими лишь небольшую часть тех, кто умер в бою, многие числятся пропавшими без вести, отмечали ранее украинские СМИ. Кроме того, ВСУ зачастую даже не забирают тела погибших, в частности, так происходит в Артёмовске. Как рассказал боец 110-й бригады территориальной обороны ВСУ, украинские командиры запрещают выносить тела погибших с поля боя. Их объявляют пропавшими без вести, чтобы получать за них зарплаты, премии и денежное довольствие.