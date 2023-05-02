В Великобритании зафиксировали рекордный рост цен на продукты питания — на 15,7%

Лондон, , 14:00 — REGNUM В апреле 2023 года годовой рост цен на продукты питания в Великобритании вырос до рекордных 15,7%. Об этом 2 мая сообщил телеканал Sky News со ссылкой на индекс потребительских цен аналитической компании NielsenlQ.

Цены Rotfront. su

Как рассказала глава Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC) Хелен Дикинсон, цены на продовольственные товары продолжают находиться на высоком уровне из-за растущих расходов по всей цепочке поставок.

«Эффект домино от увеличения расходов на производство и упаковку привёл к повышению цен на готовые обеды, а стоимость кофе выросла на фоне сократившихся поставок от главных его импортёров и роста цен на его зёрна», — пояснила она.

Отмечается, что, по информации NielsenlQ, в апреле цены на продовольствие и неалкогольные напитки возросли на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и это произошло в момент, когда в стране в продовольственном сегменте товаров происходит сильнейшая за последние 45 лет инфляция.

Также указывается, что в наибольшей степени подорожали скоропортящиеся продукты (17,8%) и консервированная пища (12,9%), а представленный NielsenIQ индекс потребительских цен вырос на на 8,8% по сравнению с прошлым годом.

При этом глава отдела аналитики розничной торговли и бизнеса NielsenIQ Майк Уоткинс уточнил, что продажи во многих секторах экономики продолжают падение, несмотря на вводимые магазинами программы лояльности и увеличение скидок. Он уточнил, что из-за того, что пик инфляции ещё не пройден, а потому продажи будут продолжать падение, рассчитать величину потребительской уверенности будет достаточно сложно.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта стало известно, что власти Великобритании намерены к 2030 году превратить страну в технологическую сверхдержаву. Для этого правительство разработало специальный план.