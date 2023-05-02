Киев, 2 мая, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что в ВСУ приняли новые решения по обороне Артёмовска. В частности, по его словам, руководство решило усилить оборону города, более чем на 80% контролируемого российскими войсками.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Сырский сообщил, что ВСУ продолжают обороняться и якобы сдерживать наступление ВС РФ и что он лично прибыл на передовую, чтобы оценить ситуацию.

«Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны», — написал Сырский на своем канале в Telegram.

Сырский ранее оценил ситуацию в Артёмовске как сложную и говорил об интенсивных боях. По словам командующего, российские военнослужащие многократно атаковали украинские позиции для прорыва их обороны сразу на нескольких направлениях.

Напомним, Артемовск (Бахмут — укр.) расположен к северу от Горловки в ДНР и является важным транспортным узлом для обеспечения ВСУ. Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин ранее заявлял, что штурмовики продвинулись за сутки ещё на 100–150 метров, и под контролем ВСУ осталось менее трёх квадратных километров.