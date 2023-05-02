Политолог Буневич: Польша напрасно надеется на «репарации» от России

Москва, , 14:05 — REGNUM Польские власти напрасно надеются на то, что им удастся получить репарации с России и Германии, и раскручивают эту тему для того, чтобы отвлечь внимание общественности от неудобных разговоров о том, что на Польше лежит доля вины за истребление евреев в период Холокоста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 мая заявил Дмитрий Буневич, историк, политолог, советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт по истории российско-польского сотрудничества.

Польша Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так он прокомментировал высказывание главы бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о том, что Польша намерена добиваться репараций от Германии, а потом и от России.

«Поляки утверждают, что никакого освобождения Польши Советским Союзом не было, что пострадали бойцы Армии Крайовой, то есть той армии, которая ориентировалась на польское эмигрантское правительство. Кроме того, они говорят, что в Польше был насаждён промосковский, социалистический режим, который строил экономику, соответствующую его принципам. Это якобы тоже нанесло Польше убытки, —объяснил Буневич суть польских претензий. — Ещё одна претензия, которую выдвигают в Польше, — в первые послевоенные годы шел интенсивный товарообмен между Советским Союзом и Польшей. СССР поставлял продовольствие, топливо и прочее. А взамен получал какие-то товары из Польши. И польская сторона утверждает, что товарообмен был неравноценным, якобы в ущерб польской экономике. Но это всё давным-давно изучено и российскими, и зарубежными исследователями и доказано, что всё было не так. Напротив, Советский Союз даже в тот период, когда сам страдал от послевоенного голода, оказывал помощь восстановлению польской хозяйственной жизни в ущерб себе».

Однако, как пояснил политолог, нынешние польские власти придерживаются собственной, очень далекой от реальности, трактовки этой истории и активно её насаждают.

«Не стоит забывать, что сейчас в Польше уже несколько недель бушует крупный скандал, вызванный тем, что в день визита израильского президента в Польшу известный польский историк, специалист по истории Холокоста сказал о том, что Варшава навязывает искажённые представления об истории Холокоста на территории Польши. Потому что многие поляки и бойцы Армии Крайовой участвовали в Холокосте, и поэтому необходимо общенациональное покаяние за эту историю. Проблема соучастия значительной части поляков в Холокосте стоит на повестке дня», — сказал Буневич.

Поэтому, как полагает эксперт, когда руководитель бюро международной политики канцелярии президента Польши делает заявления о том, что с России надо получать репарации, он пытается «сбить волну» и отвлечь внимание от этого скандала.

«Они хотят говорить о том, что Польша — жертва советской агрессии. Но всё это делается для того, чтобы не говорить о том, о чём стоит говорить — о том, что значительная часть поляков были соучастниками Холокоста», — сказал Буневич.

Эксперт подчеркнул, что «поляки и их прибалтийские друзья» давно открыли ящик Пандоры, когда инициировали резолюцию Европарламента о том, чтобы уравнять советский строй и нацистский режим и возложить на них одинаковую ответственность за развязывание Второй мировой войны.

«И ничем хорошим, прежде всего для самой Польши, это закончиться не может, так как та Польша, которая существует в нынешних границах, это детище Ялтинско-Потсдамской системы. Державы-победители, в числе которых, естественно был, Советский Союз, определили конфигурацию польских границ, — призвал не забывать Буневич. — Вся нынешняя северо-западная Польша — это то, что было прибавлено к Польше от Германии решением держав-победительниц. Если ставится под сомнение решение держав-победительниц, то в Германии могут появиться общественные организации (а может быть, даже и политические), которые могут поднять вопрос принадлежности старых немецких земель, которые после Второй мировой войны достались полякам. Ещё можно подумать о статусе города Гданьска (Данциг), который после войны опять-таки передали Польше, не спросив мнения местных жителей».

Иными словами, если поднимать вопрос исторических претензий, то проблем может возникнуть очень много. В том числе и у самих поляков.

«С немецкой стороны уже был получен ответ, и не один, что Германия считает все вопросы о репарациях давно урегулированными. Тем более что сейчас у Польши очень серьёзный конфликт с Европейской комиссией, которая обвиняет Варшаву в нарушении базовых принципов ЕС. А в Польше распространено мнение, что ЕС — это структура, которая находится под большим влиянием Берлина и действует в его интересах», — подытожил Буневич.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пшидач в интервью изданию Financial Times заметил, что Варшава может претендовать на репарации от России. Однако сначала Польша надеется начать соответствующий диалог с Германией, и если он завершится желанным для Варшавы результатом, «следующим шагом может стать начало дискуссии с другим угнетателем». Отметим, что ранее, осенью 2022 года, Польша уже пыталась добиться от ФРГ компенсации в 1,3 трлн долларов в качестве компенсации ущерба, нанесённого в ходе Второй мировой войны. В Берлине этот вопрос обсуждать отказались.