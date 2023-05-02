Полицейские обнаружили тайник ВСУ с оружием и формой под Скадовском в Херсонской области

Херсон, , 13:52 — REGNUM Тайник Вооружённых сил Украины (ВСУ) с оружием и формой нашли полицейские под Скадовском в Херсонской области, сообщило региональное МВД в Telegram-канале.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как сообщило ведомство, в Скадовском МО в тайнике полицейские изъяли четыре автомата, много боеприпасов и форму ВСУ.

В частности, в тайнике нашли пять комплектов украинской военной формы, четыре автомата — АК-74, АКС-74, АКС-74У и АКМ, два охотничьих ружья 12-го и 16-го калибра, карабин неизвестной модели под патрон натовского стандарта, шесть гранат РГШ-2, семь гранат Ф-1, две гранаты РГД-5, 20 выстрелов для подствольного гранатомета и 19 для противотанкового, 15 магазинов к автоматам Калашникова, 800 патронов калибра 5,45 мм, 600 патронов калибра 7,62 мм, а также 43 патрона для охотничьих ружей 16-го и 12-го калибра.

Обследование территории Херсонской области для выявления и обезвреживания тайников, оставленных ВСУ, продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта спецназ Росгвардии обнаружил в ЛНР тщательно замаскированные тайники ВСУ с оружием и боеприпасами иностранного производства. Отмечается, что при обследовании нежилых строений силовики изъяли противотанковый гранатомет RPG-75M, снаряды, мины со взрывателями, а также гранаты, огнестрельное оружие и свыше 6,5 тыс. патронов, в том числе иностранного образца. В тайниках также находились элементы форменного обмундирования ВСУ и стружка алюминия, которую используют для изготовления самодельных взрывных устройств.