Советник Пушилина заявил о росте числа дезертиров в рядах ВСУ
Донецк, 2 мая 2023, 14:44 — REGNUM В рядах ВСУ растёт число дезертиров, заявил 2 мая советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Такая картина наблюдается на разных участках фронта. Как правило, дезертиры пытаются бежать, притворяясь мирными жителями. О массовом дезертирстве речи пока не идёт.
2 мая российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ только за апрель составили 15 тыс. человек. Также российские военные в рамках СВО уничтожили большое количество военной техники и оружия ВСУ.