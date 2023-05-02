Донецк, 2 мая, 2023, 14:44 — ИА Регнум. В рядах ВСУ растёт число дезертиров, заявил 2 мая советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Кадр из видео с канала: Крым 24 Новости Крыма и Севастополя Ян Гагин.

Такая картина наблюдается на разных участках фронта. Как правило, дезертиры пытаются бежать, притворяясь мирными жителями. О массовом дезертирстве речи пока не идёт.

2 мая российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ только за апрель составили 15 тыс. человек. Также российские военные в рамках СВО уничтожили большое количество военной техники и оружия ВСУ.