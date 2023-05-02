Международная федерация дзюдо не допустила восемь россиян до чемпионата мира из-за поддержки СВО

Будапешт, , 13:43 — REGNUM Международная федерация дзюдо (IJF) не допустила восемь представителей сборной России к участию в чемпионате мира по этому виду спорта, который пройдёт в Дохе. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба IJF.

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«Исполнительный комитет IJF получил список предложенных участников и заказал независимую проверку биографических данных спортсменов и делегатов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что спортсменов проверяли, чтобы установить места их работы и проанализировать их высказывания на тему российской спецоперации на Украине.

«После тщательного изучения биографических данных восьми членам делегации [России] было отказано в участии после голосования исполнительного комитета», — добавляется в сообщении.

Утверждается, что IJF приняла такое решение исходя из правил, политики и принципов «честной игры».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля исполнительный комитет IJF допустил россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе

В свою очередь, 30 апреля руководство сборной команды Украины по дзюдо решило бойкотировать чемпионат мира по этому виду спорта из-за допуска к соревнованиям спортсменов из Белоруссии и России.