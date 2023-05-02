Москва, , 13:40 — REGNUM Налоговая инспекция приостановила операции по счетам двух компаний предпринимателя, модели и жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой. Согласно данным системы «СПАРК», на данный момент приостановлены операции обществ с ограниченной ответственностью «Фэмили Фест» и ООО «Айэмспэшл», которые принадлежат Самойловой. Об этом 2 мая сообщили «Известия».

Оксана Самойлова Цитата из видеоинтервью для Star Masterclass

В последнее время под масштабную проверку на предмет неуплаты налогов попал целый ряд блогеров в России. Так, в список правоохранителей числятся семь человек, включая и ранее задержанных Лерчек (Валерию Чекалину), Елену Блиновскую и Александру Митрошину.

В отношении ещё четырех человек, имена которых пока не сообщаются, ведутся проверки. Их счета также временно заблокированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте следователи возбудили уголовное дело против блогера Александры Митрошиной по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 120 млн рублей. По месту её жительства следователи совместно с сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России провели обыски.

Ранее в том же месяце следственный комитет возбудил уголовное дело о неуплате налогов на 300 млн рублей в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и её мужа. По версии следствия, с июля 2020 года по июль 2022 года Чекалина, являясь индивидуальным предпринимателем, превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год, получив средства от предоставления услуг по реализации фитнес-марафонов в большем размере. Супругу блогера, Артёму Чекалину, предъявили обвинение по статье «Пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов».

Всего около трёх десятков блогеров-миллионников проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. По информации Telegram-канала Mash, вслед за Еленой Блиновской, Александрой Митрошиной и Валерией Чекалиной (Лерчек) стражи порядка проверят на причастность к неуплате налогов Инстасамку, Егора Крида, Гусейна Гасанова, а также ещё 29 блогеров-миллионников.

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