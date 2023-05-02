Москва, , 14:01 — REGNUM Российские артиллеристы предотвратили переправку на левый берег Днепра военнослужащих ВСУ, использовавших байдарку. Видео боя 2 мая обнародовал Telegram-канал «Архангел спецназа».

Артиллерия, залп Mil.ru

«Киевская хунта готовит байдарочников-смертников для попытки перехода на левый берег», — прокомментировали в канале ролик.

На кадрах видно, как артиллерия сначала бьёт по скоплениям противника на берегу, а потом по диверсантам, плывущим на байдарке.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте пулеметчик российской бригады береговой обороны с позывным Шило сообщил журналистам, что украинские диверсанты два-три раза в неделю пытаются высадить десант на левом берегу Днепра. Командование ВСУ отправляет их группами по 15–20 человек на лодках.

В апреле губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская сторона готовит силы для форсирования Днепра: проводит манёвры, создаёт ложные цели, подвозит технику и живую силу, собирает плавсредства.