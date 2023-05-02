Чита, 2 мая 2023, 13:37 — REGNUM В аэропорту Читы задержали вылет самолёта, следовавшего в Москву, из-за пенсионерки, попытавшейся открыть аварийный выход, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолёт авиакомпании S7
Самолёт авиакомпании S7
Anna Zvereva

«Осуществлялась посадка на борт воздушного судна Airbus 320 авиакомпании S7 Airlines. Одним из пассажиров произведены действия по открытию аварийного выхода», — говорится в сообщении.

Уточняется, что аварийный выход активировала жительница Читы 1960 года рождения. Проводится проверка.

В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров рейса обеспечили напитками и горячим питанием.

Аэропорт Читы позже сообщил, что рейс перенесли «в связи со срабатыванием надувного трапа».

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестный пытался ослепить зелёным лазером пилотов, которые вели на посадку в Пулково прибывший из Сочи самолёт. Инцидент произошёл 29 апреля около 18:50. Предположительно, неизвестный с лазером находился в жилых домах, расположенных возле аэропорта. Отметим, что действия злоумышленника не помешали экипажу совершить посадку.