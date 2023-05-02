Tinder объявил об уходе из России
Вашингтон, 2 мая 2023, 13:58 — REGNUM Компания — владелец Tinder Match Group собирается уйти с российского рынка к 30 июня. Это следует из данных ежегодного отчёта предприятия.
Match Group владеет сразу несколькими дейтинг-сервисами. В отчёте отмечается, что из России уйдут все продукты компании.
«Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года», — сообщили в Match Group.
Помимо Tinder, компания владеет и управляет такими сервисами, как Match.com, Meetic, Ok Cupid, Our Time и несколькими другими.
Ранее ИА REGNUM рассказывало о штрафе Match Group за отказ локализовать данные россиян. Соответствующее требование направил компании Роскомнадзор, однако оно осталось неисполненным. В результате был составлен административный протокол о штрафе в размере до шести миллионов рублей.