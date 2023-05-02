Приложение для знакомств Tinder прекратит работать в России к 30 июня

Вашингтон, , 13:58 — REGNUM Компания — владелец Tinder Match Group собирается уйти с российского рынка к 30 июня. Это следует из данных ежегодного отчёта предприятия.

Знакомство в Tinder © Скриншот страницы Tinder

Match Group владеет сразу несколькими дейтинг-сервисами. В отчёте отмечается, что из России уйдут все продукты компании.

«Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года», — сообщили в Match Group.

Помимо Tinder, компания владеет и управляет такими сервисами, как Match.com, Meetic, Ok Cupid, Our Time и несколькими другими.

Ранее ИА REGNUM рассказывало о штрафе Match Group за отказ локализовать данные россиян. Соответствующее требование направил компании Роскомнадзор, однако оно осталось неисполненным. В результате был составлен административный протокол о штрафе в размере до шести миллионов рублей.