ФНС приостановила операции по счетам компаний блогера Оксаны Самойловой

Москва, , 13:36 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам компаний блогера Оксаны Самойловой, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Как сообщает РЕН ТВ, на 2 мая приостановлены операции двух предприятий — ООО «Фэмили Фест» и ООО «Айэмспэшл» — оба принадлежат Самойловой.

Оксана Самойлова Скриншот с YouTube

В 2012 году Самойлова вышла замуж за репера Джигана, воспитывает четверых детей. В октябре 2021 года она известила общественность, что спикером её первого курса «в блоке «Психология» будет модель Мэй Маск, мать предпринимателя Илона Маска. В декабре 2021 года, чтобы отметить годовщину свадьбы, пара арендовала замок во Франции, где состоялась фотосессия в стиле французских знатных особ XVIII века. В августе 2022 года Самойлова подарила Джигану автомобиль — минивэн Mercedes-Benz V-класса.

Впервые о Самойловой как об «инфоцыганке» заявила среди прочих журналистка и телеведущая Ксения Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» в конце 2021 года. «Инфоцыганами» в Сети называют людей, которые продают обучающие курсы и тренинги о том, как стать успешными, при этом их продукт не имеет практической ценности. Для привлечения покупателей «инфоцыгане» демонстрируют роскошную жизнь с помощью фотографий в своих соцсетях.

По данным 112, под масштабную налоговую проверку попали семеро блогеров-миллионников. Включая Лерчек, Митрошину и Блиновскую, в отношении которых уже возбуждены уголовные дела. Блогер, автор курсов «Марафон желаний» Елена Блиновская была задержана утром 27 апреля в Смоленской области при попытке выехать на территорию Белоруссии. Возбуждено два уголовных дела по статьям, связанным с легализацией денежных средств и имущества и уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным Telegram-канала «RT на русском», и саму Собчак могут проверить на причастность к возможной неуплате налогов.