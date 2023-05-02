Москва, 2 мая, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Соболезнования выразил президент России Владимир Путин родным и близким модельера Вячеслава Зайцева, скончавшегося 30 апреля. Об этом говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем. Ушёл из жизни Вячеслав Михайлович Зайцев — талантливый, душевно щедрый, безраздельно увлечённый своим призванием человек», — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что Зайцев внёс большой вклад в развитие индустрии моды в России, «превратив её в настоящее, высокое искусство». В телеграмме подчёркивается, что уникальные, самобытные работы мастера дарили людям радость, красоту и праздничное настроение.

«Светлая память об этом замечательном мастере и созидателе навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег, друзей, учеников», — сказано в сообщении.

Советский и российский модельер Вячеслав Зайцев, заслуженный деятель искусств РСФСР, почётный работник текстильной и легкой промышленности России, скончался 30 апреля в реанимации больницы Щёлково в возрасте 85 лет из-за кровоизлияния в желудок.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала Зайцева мастером и человеком-эпохой. Соболезнования родным и близким модельера выразила официальный представитель МИД Мария Захарова.