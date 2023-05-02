Москва, 2 мая, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил дирижёра, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Художественный руководитель — главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Гергиева Валерия Абисаловича», — говорится в документе.

Директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев 2 мая отмечает 70-летие. Юбиляра поздравил глава правительства Михаил Мишустин. В поздравительной телеграмме он написал, что вся жизнь Гергиева была посвящена преданному служению искусству, а имя стало олицетворением богатейших музыкальных традиций легендарного Мариинского театра. Мишутин пожелал дирижёру здоровья, удачи, вдохновения, новых проектов и премьер. Также премьер-министр особо отметил благотворительную деятельность музыканта и поддержку молодых талантов.