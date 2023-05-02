Вице-премьер Польши Глиньский: оппозиция и половина Европы желают наладить отношения с Россией

Варшава, , 13:14 — REGNUM Оппозиция в Польше, так же как и половина Европы, хочет наладить отношения с Россией. Об этом 2 мая заявил вице-премьер польского правительства Петр Глиньский в интервью изданию Kurier Lubelski.

Петр Глиньский © Marcin Obara/Global Look Press

По словам политика, сейчас ряд стран Европы выступает за скорейшее урегулирование кризиса на Украине дипломатическим путём.

Глиньский отметил, что польская политическая оппозиция и её электорат, по его мнению, стоят на пророссийских позициях.

«Они являются заложниками групп интересов, которые думают только о том, чтобы как можно скорее положить конец кризису на Украине и продолжать быть клиентом России и вести с ней дела. Половина Европы такая и ждёт», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак заявил, что позиции Киева на боле боя стремительно ухудшаются, и многие лидеры стран Запада понимают, как далека от победы в конфликте Украина. Он отметил, что несмотря на замороженные Западом многомиллиардные российские активы, «огромные финансовые проблемы» наблюдаются не у России, а у Украины.