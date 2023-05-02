Москва, 2 мая, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Слаженная работа сотрудников российских ведомств при эвакуации людей из Судана позволила избежать инцидентов, которые были почти у всех западных эвакуационных миссий. Об этом 2 мая сообщил МИД России на официальном сайте.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Прибытие в Россию эвакуированных из Судана граждан

«В московский аэропорт «Чкаловский» специальными рейсами ВКС России из Судана прибыли более 200 граждан России, а также Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Бангладеш, Судана и украинцы, оказавшиеся в зоне боевых действий в Хартуме», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что эвакуацию проводили в закрытом режиме из-за высоких рисков, а также при координации с суданскими партнёрами. Вывозную колонну, выдвинувшуюся из посольства до авиабазы «Аш-Шахид Мухтар», находящейся в 35 километрах, сопровождал российский спецназ.

«Работа посольства России в Хартуме будет продолжена», — подчеркнули в министерстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3802507" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, Судане с 15 апреля идут боестолкновения между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. По последним данным минздрава Судана, в конфликте погибли более 600 человек. В ВОЗ сообщили о гибели 459 человек и о 4072 раненых.

Пресс-секретарь генконсульства России в Джидде (Саудовская Аравия) Руслан Усманов 30 апреля сообщил, что из Судана около 40 граждан РФ вывезли с помощью военных кораблей Саудовской Аравии.