Москва, , 13:20 — REGNUM Москвич со своим 17-летним сыном достал из Москвы-реки на Ростовской набережной магазин с патронами. Сейчас экспертиза устанавливает, от какого оружия могут быть боеприпасы и фигурирует ли это оружие в каком-нибудь уголовном деле. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

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Как стало известно, 16 апреля в полицию обратился 47-летний житель Москвы. Он рассказал, что в выходной развлекался вместе с сыном, доставая из Москвы-реки на Ростовской набережной различные металлические предметы с помощью магнита, привязанного на верёвку. Забросив магнит в воду в очередной раз, мужчина извлёк из реки магазин с тремя патронами от неизвестного оружия. Эти предметы он передал сотрудникам правоохранительных органов.

«Поступило обращение от 47-летнего жителя Москвы о том, что он вместе с 17-летним сыном под мостом Богдана Хмельницкого на Ростовской набережной извлекли из реки «Москва» предметы, конструктивно схожие с магазином и тремя патронами. Предметы были изъяты и направлены на исследование», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по данному факту проводят проверку.

Ранее ИА REGNUM сообщал, что в Москве в мусорном баке нашли коробку с гранатами. Несколько десятков взрывоопасных предметов обнаружил случайный прохожий и сообщил об этом в полицию.