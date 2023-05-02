Шойгу заявил, что потери ВСУ за месяц превысили 15 тысяч человек

Москва, , 13:01 — REGNUM Потери ВСУ за прошедший месяц превысили 15 тысяч человек, заявил 2 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС России.

Сергей Шойгу © Вадим Савицкий/ТАСС

«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несёт значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек», — заявил Шойгу.

Кроме того, в рамках спецоперации российские военные уничтожили за это время восемь самолётов ВСУ, 277 беспилотников, 430 танков и других бронемашин.

По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, ВСУ несут чудовищные потери в городе Артёмовске. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, на некоторых направлениях, в том числе донецком, потери ВСУ значительно усилились за последнюю неделю.