Москва, , 13:01 — REGNUM В России начато серийное производство новейших типов вооружения. Об этом 2 мая на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

Генерал армии добавил, что их разработка завершена в кратчайшие сроки.

«Корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» […] продолжается создание перспективных, модернизированных и существующих образцов», ― указал он.

Также глава Минобороны сообщил, что количество отремонтированного вооружения превышает число вышедшего из строя в полтора раза.

«В настоящее время ежесуточное количество отремонтированного вооружения превышает вышедшее из строя в соотношении три к двум», ― уточнил он.

По словам Шойгу, принятые организационные меры позволили в полтора раза снизить количество неисправной техники, подлежащей ремонту.

«Работу по указанным направлениям необходимо продолжать и наращивать её темпы», ― подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Вооружённые силы России в полном объёме получают ракеты различных типов. По его словам, в 2023 году объём поставок всех видов вооружения, военной и специальной техники существенно увеличится.

В марте Минобороны обнародовало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения для уничтожения техники, вооружения и пунктов управления Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Удар нанесли по ангару, в котором ВСУ укрывали боевую бронированную технику, проводили её обслуживание и ремонт.

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