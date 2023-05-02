Москва, 2 мая, 2023, 13:01 — ИА Регнум. В России началось серийное производство новейших типов вооружения. Об этом 2 мая на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Он добавил, что их разработка завершена в кратчайшие сроки.

«Корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» […] продолжается создание перспективных, модернизированных и существующих образцов», ― указал он.

Также глава Минобороны сообщил, что количество отремонтированного вооружения превышает число вышедшего из строя в полтора раза.

«В настоящее время ежесуточное количество отремонтированного вооружения превышает вышедшее из строя в соотношении три к двум», ― уточнил он.

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По словам Шойгу, принятые организационные меры позволили в полтора раза снизить количество неисправной техники, подлежащей ремонту.

«Работу по указанным направлениям необходимо продолжать и наращивать её темпы», ― подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее заявил, что Вооружённые силы России в полном объёме получают ракеты различных типов. По его словам, в 2023 году объём поставок всех видов вооружения, военной и специальной техники существенно увеличится.

В марте Минобороны обнародовало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения для уничтожения техники, вооружения и пунктов управления Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Удар нанесли по ангару, в котором ВСУ укрывали боевую бронированную технику, проводили её обслуживание и ремонт.