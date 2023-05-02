Москва, 2 мая, 2023, 12:59 — ИА Регнум. В 2023 году российскими Вооружёнными силами (ВС) получено достаточное количество боеприпасов для осуществления эффективных ударов по противнику. Об этом 2 мая заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Министр обороны РФ Сергей Шойгу

«В этом году в Вооружённые силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику», — сказал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что российские военные ночью нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Он уточнил, что цель удара была достигнута и все назначенные объекты поражены.

30 апреля в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли удар по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска. В результате этого было уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ.