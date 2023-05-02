Воронеж, , 12:57 — REGNUM В Воронеже молодой человек случайно задушил свою 17-летнюю подругу во время близости. Испугавшись последствий, он пытался замести следы и скрыть преступление. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как выяснилось, 20-летний местный житель решил поэкспериментировать с эротическим удушением, однако не рассчитал силу. Когда он понял, что девушка перестала дышать, молодой человек забрал ноутбук и телефон погибшей, после чего поджег квартиру и скрылся.

Тело студентки Воронежского госуниверситета инженерных технологий обнаружили в квартире её близкие. После обнаружения пропажи гаджетов следователи возбудили дело по статье о краже. Вора быстро нашли. Телефон и ноутбук были у парня погибшей. Силовики пришли к ее другу, который сознался в убийстве. Теперь ему придётся ответить перед законом за причинение смерти по неосторожности.

Подозреваемого арестовали и поместили в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одна трагедия произошла в Зейском районе Амурской области в конце апреля. Здесь школьник во время игры застрелил из охотничьего ружья своего друга. Ребёнок скончался на месте происшествия от травматического шока из-за сквозного пулевого ранения грудной клетки.

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