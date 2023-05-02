Медведев отреагировал на призыв создать награду «орден Бандеры» словами «Вот. Дожили»

Москва, , 12:48 — REGNUM Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на призыв создать награду «орден Бандеры» словами «Вот. Дожили». Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вот. Дожили. Нацисты в Киеве требуют учредить орден Степана Бандеры. Ну чего мелочиться. Если учреждать, то сразу в трёх степенях», — сыронизировал Медведев.

Затем политик предположил в Германии создать орден Адольфа Гитлера, а в Италии награду в честь Бенито Муссолини. Помимо этого российский политик посоветовал и в честь президента Украины учредить орден.

«Мало ли что. Так, на всякий случай», — добавил он, говоря об ордене украинского лидера.

По словам Медведева, если прославлять, то всех европейских нацистов сразу. В этом же теперь основная европейская идеология, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на сайте президента Украины 1 мая зарегистрировали петицию, в которой предлагается учредить государственную награду — орден националиста Степана Бандеры, которую предлагается вручать военным. За петицию проголосовало около 200 пользователей, для её рассмотрения президентом необходимо, чтобы инициатива набрала не менее 25 тысяч голосов.

Бандера возглавлял «Организацию украинских националистов» (ОУН — организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выступал за создание её боевого крыла — «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — в октябре 1942 года. На её счету множество зверских военных преступлений, включая Волынскую резню 1943 года — массовое уничтожение польского населения Волыни и тысяч украинцев.