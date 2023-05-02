Москва, , 12:48 — REGNUM Во всех школах России 4 мая состоится торжественная линейка, посвященная 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, которая впервые пройдёт в формате акции «Бессмертный полк». Об этом 2 мая сообщили журналистам в пресс-службе Росдетцентра.

Бессмертный полк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Учебный день 4 мая 2023 года во всех школах страны начнется с торжественной линейки, посвященной 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в 2023 году учащиеся, педагоги и родители будут подробно говорить об этих событиях и на внеурочных занятиях «Разговоры о важном».

«На этот раз праздничные мероприятия в школах впервые пройдут в формате «Бессмертного полка», — добавляется в сообщении.

Также указывается, что школьники придут на линейки с портретами своих героических предков и почтут их память минутой молчания, а затем в классах будут рассказаны истории подвигов и прозвучат стихи военной поры и песни.

Уточняется, что после этого учащиеся с советниками директоров по воспитанию и педагогами пойдут в школьные музеи для ознакомления с историческими артефактами, также детям покажут видеообращения ветеранов войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля организаторы акции «Бессмертный полк» отменили шествие в традиционном формате и предложили провести альтернативные мероприятия. По их словам, такое решение принято в связи с существующей угрозой для участников акции в ряде регионов на фоне спецоперации.