Москва, 2 мая, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 мая поручил перенести День молодёжи на последнюю субботу июня. Соответствующее распоряжение 2 мая обнародовали на портале правовой информации.

Василий Иванов ИА REGNUM День молодежи

«Отмечать День молодёжи в последнюю субботу июня», — говорится в документе.

Распоряжение президента от 24 июня 1993 года №459-рп «О праздновании Дня молодёжи» утратило силу. Оно предписывало отмечать праздник 27 июня.

Данный праздник начали отмечать в СССР с 1958 года. Тогда он назывался День советской молодёжи. Его отмечали в последнее воскресенье июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Путин призвал приглядеться к термину «пионеры» для молодёжного «Движения первых». Президент отметил, что слово «пионер» и означает «первый», данное определение идеологически не окрашено.